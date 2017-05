Po útoku v Manchestri rušia niektorí hudobníci koncerty

Ilustračná snímka Foto: Access Promotion Ilustračná snímka Foto: Access Promotion

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. mája (TASR) - Samovražedný útok v anglickom Manchestri počas koncertu americkej speváčky Ariany Grande otriasol hudobným svetom. Niektorí umelci zrušili nadchádzajúce vystúpenia, no iní vo svojich plánoch mienia pokračovať.Americká skupina Blondie zrušila utorkový koncert v Londýne "na znak úcty k obetiam tohto strašného útoku" v hale Manchester Arena. Speváčka kapely Debbie Harryová na sociálnej sieti napísala, že pre vystúpenie stanovia nový termín.Anglická skupina Take That, ktorá vznikla v Manchestri, tiež odvolala utorkový koncert v Liverpoole i tri manchesterské vystúpenia v ďalších dňoch tohto týždňa, a to "z úcty" voči obetiam útoku s 22 mŕtvymi.Viacero hudobníkov s blížiacimi sa letnými koncertmi v Európe však uviedlo, že svoje plány meniť nebudú. Tieto podujatia sa budú zrejme konať za zvýšených bezpečnostných opatrení.Spevák Shawn Mendes má dnes vystúpiť v Paríži a oznámil, že tak aj urobí. "Bez ohľadu na situáciu neprestaneme šíriť pozitívnosť a lásku prostredníctvom hudby," napísal na Twitteri. "Koncerty sú podujatia, na ktorých by sa ľudia nikdy nemali báť zúčastniť."Celine Dionová má rovnako naďalej v úmysle vystúpiť na naplánovaných koncertoch v Kodani, Štokholme, Londýne a Paríži, ako aj 25. júna práve v Manchester Arena.Nijaké zmeny nerobia podľa svojho zástupcu ani rockeri zo skupiny Guns N' Roses, ktorá je na turné s ďalšími zastávkami v Dubline, Lisabone, Madride, Zürichu, Mníchove, Londýne a Paríži.Manažér Phila Collinsa uviedol, že spevákov koncert v Liverpoole 2. júna a päť vystúpení v Londýne od 4. júna neodvolajú. Heavymetalová kapela Iron Maiden tiež vystúpi ešte dnes podľa plánu v Cardiffe a potvrdila víkendové koncerty v Londýne.