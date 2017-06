Po útoku v Teheráne: V uliciach sa hliadkuje, polícia zadržiava 6 osôb

Na snímke ozbrojený muž stojí v okne budovy iránskeho parlamentu po streľbe 7. júna 2017 v Teheráne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 8. júna (TASR) - Iránska polícia posilnila dnes svoje hliadkovanie v uliciach Teheránu i na staniciach metra. Ide o dôsledok dvoch stredajších útokov, ktorých terčom sa stali iránsky parlament a mauzóleum vodcu iránskej revolúcie ajatolláha Rúholláha Chomejního.Stredajšie útoky, ku ktorým sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát, si vyžiadali najmenej 13 obetí na životoch a vyše 40 zranených.Iránska polícia dnes podľa agentúry AP oznámila, že v súvislosti s útokmi zadržiavajú úrady šesť podozrivých osôb.Podľa iránskych médií odvolávajúcich sa na vysokopostavený zdroj v bezpečnostných zložkách sú všetci páchatelia útokov občanmi Iránu.Stredajšie krviprelievanie Irán šokovalo, konštatovala agentúra AP, ktorá poznamenala, že k nemu došlo po tom, ako prevažne sunnitské arabské štáty, podporované prezidentom USA Donaldom Trumpom, pritvrdili svoj postoj k prevažne šiitskému Iránu.Iránske Revolučné gardy v stredu večer z útokov nepriamo obvinili práve Saudskú Arábiu, keď poukázali na to, že sa odohrali po Trumpovej návšteve v tejto krajine, kde rozhodne potvrdil podporu Washingtonu pre Rijád.Revolučné gardy vo svojom vyhlásení uviedli, že Saudská Arábiateroristov vrátane IS, ktorej priznanie sa k zodpovednosti za útoky v Teheráne "odhaľuje, že v tomto barbarskom akte má prsty aj Saudská Arábia". Revolučné gardy varovali, že preliata krv nevinných nezostane nepomstená.Ajatolláh Alí Chamenení, ktorý je najvyšším duchovným vodcom v Iráne, využil útoky na obranu účasti Teheránu vo vojnách v zahraničí.Biely dom v súvislosti s útokmi v Teheráne zverejnil Trumpovo vyhlásenie, ktoré obsahovalo odsúdenie i vyjadrenie sústrasti, ale poukázalo aj na to, že samotný Irán je zapletený do financovania terorizmu.uvádza sa vo vyhlásení.Trumpove slová vyvolali na sociálnych sieťach v Iráne búrlivú reakciu a odsúdil ich aj iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf.