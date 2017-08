Po veľkých horúčavách prišlo ochladenie: Vieme, čo nás čaká najbližšie

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Bratislava 20. augusta (TASR) - Ochladenie prinieslo so sebou na Slovensko výdatné zrážky najmä na Liptove, Orave, Spiši a Horehroní. Viac napršalo i v celom Banskobystrickom kraji a na hornom Šariši, informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na Facebooku.Za uplynulých 24 hodín napršalo v Liptovskej Tepličke asi 96 milimetrov zrážok, na Skalnatom Plese 95 milimetrov, Rakúskych Lúkach, Tatranskej Polianke a Javorine 84 milimetrov zrážok. V Starej Lesnej a Pohorelej padlo 81 milimetrov zrážok, Reľove 79, Poprade 78, v Gánovciach a Čiernom Váhu 75 milimetrov zrážok. V Hrabušiciach namerali 74 milimetrov, Oraviciach 71 a v Kežmarku a Červenom Kláštore 70 milimetrov zrážok.Dážď by mal ustať na mnohých miestach dnes v noci, na pondelok (21.8.) meteorológovia výstrahy pred výdatnými zrážkami zatiaľ neavizujú. Studený front začal na Slovensko prúdiť v sobotu (19.8.), ten môže na najvyšších štítoch Vysokých Tatier spôsobiť slabé mrznutie, od výšky 2300 metrov možno očakávať i snehové zrážky."Postupne sa výrazne ochladí nielen na horách, ale aj v nižších polohách, a to na celom území Slovenska. V pondelok by mala byť maximálna denná teplota v najteplejších oblastiach len na úrovni zhruba 24 stupňov Celzia," dodali meteorológovia.