Po výbuchu míny v Mósule zomrel francúzsky novinár

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 20. júna (TASR) - Výbuch míny v irackom meste Mósul, kde vrcholí ofenzíva proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS), spôsobil v pondelok smrteľné zranenia novinárovi z Francúzska. Informovali o tom dnes nadránom francúzske médiá.Úmrtie reportéra Stéphana Villeneuva potvrdila stanica France Télévisions, pre ktorú pracoval, pričom vyjadrila sústrasť jeho rodine. Iné médiá uviedli, že explózia v Mósule zranila okrem Villeneuva aj ďalších dvoch francúzskych reportérov.Všetkých troch Francúzov previezli do americkej vojenskej nemocnice, kde Villeneuve podľa televíznej siete LCI svojim zraneniam podľahol. Denník Liberation uviedol, že priamo na mieste výbuchu zahynul kurdský novinár Bachtijár Haddád.Skupina reportérov sprevádzala špeciálne jednotky irackej armády, ktoré sa snažia Mósul definitívne oslobodiť spod nadvlády IS.