Po výbuchu míny v Mósule zomrel už tretí novinár - Véronique Robertová

Paríž 24. juna (TASR) - Francúzska novinárka Véronique Robertová podľahla zraneniam, ktoré utrpela v pondelok pri výbuchu míny, keď spravodajsky pokrývala boje o iracké mesto Mósul. Stala sa tak už treťou obeťou tejto explózie z radov žurnalistov, informovala dnes podľa agentúry DPA francúzska televízia.Reportérku previezli v noci na piatok do jednej nemocnice neďaleko Paríža po tom, čo sa podrobila v Bagdade lekárskej operácii, uviedla verejnoprávna stanica France Télévisions.Dva ďalší členovia z jej tímu pri výbuchu takisto zahynuli. Kurdský novinár Bachtijár Haddád zomrel na mieste a francúzsky reportér Stéphan Villeneuve po tom, ako ho previezli na ošetrenie do vojenskej nemocnice ozbrojených síl USA.Všetci traja padlí novinári sprevádzali iracké špeciálne jednotky bojujúce o znovudobytie mósulského Starého mesta z rúk extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), spresnila stanica France 2 vo svojej relácii Envoyé Spécial.Bitka o Mósul, de facto hlavné mesto Islamského štátu v Iraku, prebieha medzi irackými jednotkami a džihádistami už od vlaňajšieho októbra a stáva sa čoraz krvavejšou.