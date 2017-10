Po vyhlásení výsledkov volieb majú Babiš a Faltýnek opäť imunitu

Český miliardár Andrej Babiš a líder hnutia ANO sa fotí s chlapcom, jeho manželka Monika prechádza v pozadí. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Praha 24. októbra (TASR) - Výsledky víkendových volieb do českej Poslaneckej snemovne vyhlásili v utorok v Zbierke zákonov. Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek z hnutia ANO tak majú po zvolení opäť imunitu a ich trestné stíhanie bude prerušené. Polícia bude musieť o vydanie na trestné stíhanie požiadať znovu, informuje internetový server iDNES.cz. Do tretieho novembra bude možné napadnúť výsledky volieb na súde.Česká polícia obvinila 9. októbra predsedu hnutia ANO Babiša a podpredsedu hnutia Faltýnka z dotačného podvodu v kauze Čapí hnízdo. Šéf ANO dlhodobo tvrdí, že ide o účelovú kampaň proti jeho osobe, ktorá mala ovplyvniť voľby do Poslaneckej snemovne českého parlamentu.Víťazom volieb sa v sobotu stalo hnutie ANO so ziskom 29,64 percenta odovzdaných hlasov. Do 200-člennej dolnej komory parlamentu zasadne celkovo deväť politických subjektov - ANO, ODS (11,32 percenta), Piráti (10,79 percenta), SPD (10,64 percenta), KSČM (7,76 percenta), ČSSD (7,27 percenta), KDU-ČSL (5,8 percenta), TOP 09 (5,31 percenta) a STAN (5,18 percenta).Český prezident Miloš Zeman poverí na budúci týždeň vyjednávaním o novej vláde predsedu hnutia ANO Andreja Babiša. Líder hnutia ANO to oznámil v pondelok po schôdzke s prezidentom, ktorá sa konala na zámku v Lánoch.