Po výraznom poklese sa ceny ropy vrátili k miernemu rastu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 20. apríla (TASR) - Po výraznom poklese v predchádzajúcom dni sa ceny ropy vrátili k miernemu rastu, keď trhy podporili správy, že producenti na čele s Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) by mali dohodu o znižovaní ťažby predĺžiť aj na obdobie po 30. júni.Obchodníci na trhoch uviedli, že ceny podporili informácie zo Saudskej Arábie a z Kuvajtu, že dohoda OPEC a ďalších producentov o znížení produkcie by sa mala predĺžiť aj po 30. júni. K rastu cien prispeli aj správy z USA, že zásoby ropy v Spojených štátoch klesli v minulom týždni o vyše 1 milión barelov (1 barel = 159 litrov).Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni vzrástla do 10.03 h SELČ o 16 centov na 53,09 USD (49,50 eura) za barel. Na záver predchádzajúceho obchodovania klesla zhruba o 3,5 % v reakcii na správy amerického ministerstva energetiky, že zásoby benzínu v USA v predchádzajúcom týždni prudko vzrástli.Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom vzrástla o 22 centov na 50,66 USD za barel. Cena tejto ropy zaznamenala na záver predchádzajúceho obchodovania pokles o 3,8 %, čo bol najvýraznejší pokles od 8. marca.