Po vyše polročnej rekonštrukcii je kompa vo Vlčanoch opäť v prevádzke

Vlčany 18. októbra (TASR) – Po viac ako polroka trvajúcej rekonštrukcii je opäť v prevádzke kompa na rieke Váh pri Vlčanoch v okrese Šaľa. Rekonštrukciu si vyžiadala opotrebovanosť plavidla spôsobená častým využívaním kompy, skonštatoval starosta neďalekej obce Neded Štefan Jancsó. Prevádzkovateľom plavidla je Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky.Kompa nahrádza štátnu cestu 3. triedy a výrazne skracuje cestu z Vlčian do Palárikova, Selíc a Nových Zámkov. Je schopná prepraviť naraz 50 ľudí, šesť osobných vozidiel a jedno nákladné auto do desať ton. Cesta z Vlčian do Nových Zámkov trvá kompou približne desať minút. Bez kompy musia automobily cestovať cez šaliansky most a cesta sa tým predĺži o približne pol hodinu.Kompa vo Vlčanoch začala premávať v 80. rokoch minulého storočia, pričom nahradila dovtedajšiu historickú drevenú kompu. Tá už pred vyše 120 rokmi premávala po starom koryte Váhu, ktoré viedlo cez dedinu Vlčany. Stará kompa tu bola skôr ako prvá železnica na Slovensku z Nových Zámkov do Bratislavy. Začiatkom minulého storočia premávalo na dolnom Váhu 13 kompových prievozov, vlčiansky zostal dnes posledným z nich.