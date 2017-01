Po zatvorení obchodov cez sviatky chcú odbory diskusiu aj o nedeliach

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 29. januára (TASR) – Po tom ako sa na Slovensku obmedzí predaj v obchodoch počas štátnych sviatkov a niektorých dní pracovného pokoja, chcú odbory začať hovoriť o zatvorení obchodov aj počas nedieľ.uviedol pre TASR predseda Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu Jozef Zadňan.V súčasnosti sú zo zákona obchody zatvorené 3,5 dňa v roku. V parlamente je však predložený návrh na ich zatvorenie počas 15 dní štátnych sviatkov a niektorých dní pracovného pokoja. Ak ho poslanci schvália, platiť by mal od 1. mája.Keď sa teda tieto novinky zavedú do praxe a vyhodnotí sa ich fungovanie, odbory chcú hovoriť o zatvorení predajní aj počas nedieľ. Neplánujú ich však zatvoriť vo všetky nedele, počas niektorých by boli obchody otvorené.vymenoval Zadňan.Zároveň by mali obchodníci podľa zákona k dispozícii ďalšie tri nedele v roku, počas ktorých by mohli podľa vlastného uváženia predajne otvoriť. Takto to podľa Zadňana funguje aj v Nemecku a práve takýto nemecký model by chceli odbory preniesť aj na Slovensko.Takáto zmena by podľa odborov pomohla pracovníkom v obchode. Keďže ide predovšetkým o ženy, lepšie by mohli skĺbiť pracovný a rodinný život. Zároveň by to mohlo viac zatraktívniť toto povolanie, čo podľa odborov zamestnávatelia potrebujú, keďže sa boria s nedostatkom pracovníkov. "V niektorých obchodných reťazcoch je fluktuácia aj viac ako 35 %," vyčíslil Zadňan.Väčšina zamestnancov v obchodoch pritom podľa jeho slov so zatvorením predajní počas sviatkov a nedieľ súhlasí.doplnil. Čo sa týka straty príplatkov za prácu počas sviatkov či nedieľ, podľa odborov by mali byť podmienky v obchode nastavené tak, aby si ľudia dostatočne zarobili počas štandardnej prevádzky.