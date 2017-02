Po zavedení akčného plánu v Kežmarku sa zrealizovali mnohé aktivity

Na archívnej snímke zľava podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír, predseda vlády SR Robert Fico, podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák a podpredseda vlády SR Ľubomír Vážny počas rokovania 197. schôdze vlády Slovenskej republiky v Kežmarku 10. februára 2016. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kežmarok 9. februára (TASR) – Pred takmer rokom (10.2.2016) schválila vláda počas výjazdového rokovania v Kežmarku Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok, ktorý sa stal zároveň vzorom na vypracovanie ostatných akčných plánov v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska. Ako uviedol primátor Kežmarku Ján Ferenčák, financie pomohli napríklad pri vybavení stredných škôl.Okres Kežmarok bol vlani prvým okresom, v ktorom bol schválený akčný plán. Následne vláda schvaľovala ďalšie podobné plány v 11 najmenej rozvinutých okresoch, ide o okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov.skonštatoval Ferenčák.Dve odborné školy v meste v rámci svojej profilácie získali dotáciu cez vyšší územný celok po 200.000 eur.priblížil primátor.Mesto Kežmarok v roku 2016 dostalo prvých 70.000 eur v rámci schválených zdrojov na spustenie projektového centra na Hlavnom námestí.povedal Ferenčák.Vláda počas výjazdového rokovania vlády pridelila Kežmarku aj jeden milión eur na rekonštrukciu zimného štadióna. S jeho prestavbou by sa podľa slov Ferenčáka malo začať na jar a slúžiť bude ako multifunkčná hala.uviedol primátor. V meste Spišská Belá by mala v priebehu tohto roka pribudnúť nová hokejbalová hala, na tento zámer pridelila vláda samospráve 300.000 eur. Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Múzea v Kežmarku, dostal 250.000 eur na obnovu hradu v Kežmarku.Vláda pre Kežmarok poskytne do roku 2020 regionálny príspevok v celkovej výške 4.860.000 eur. Ako sa uvádza na internetovej stránke Úradu vlády SR, z toho 2.000.000 eur dostal okres v minulom roku, v rokoch 2017 a 2018 pôjde o sumu po 730.000 eur a v rokoch 2019 a 2020 príde do okresu po 700.000 eur. Hlavným cieľom akčného plánu v Kežmarskom okrese je zníženie nezamestnanosti a regionálneho rozdielu oproti celoštátnemu priemeru. Je predpoklad, že jeho realizáciou sa vytvorí 2000 pracovných miest, pričom má pozitívne ovplyvniť skupiny nových zamestnancov, ale aj zlepšiť postavenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.