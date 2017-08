Po železničnom moste v Trenčíne už jazdia vlaky po oboch koľajach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 1. augusta (TASR) - Nový železničný most v Trenčíne má od pondelka (31. 7.) v prevádzke aj prvú traťovú koľaj. Ako prvý po nej prešiel podvečer regionálny expres 1735 Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).Podľa pravidiel železničnej prevádzky po ukončení výluky išiel vlak po prvej traťovej koľaji rýchlosťou 10 kilometrov za hodinu, most je však stavaný na rýchlosť vlakov do 140 kilometrov za hodinu. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.uviedla Pavliková.Od posledného júlového popoludnia je tak podľa nej kompletne sprevádzkovaná najpodstatnejšia časť modernizácie železničnej trate v úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá, nový železničný most obojkoľajne. Výstavba mosta celkovo stála 24 miliónov eur.doplnila hovorkyňa ŽSR.Z pohľadu celej modernizácie úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá zostáva stavebne neukončený už len podchod v trenčianskej časti Záblatie, podchod pre peších v Zlatovciach, kanalizácia na Sihoti a komunikácie na Radlinského ulici. Zhotoviteľ deklaroval kompletné dokončenie stavby najneskôr v októbri 2017.Premávka na jednej koľaji mosta sa začala 23. mája tohto roku s 20-mesačným oneskorením spôsobeným technickými problémami pri výstavbe. Zhotoviteľom stavby je Združenie pod Brezinou, ktorého lídrom je spoločnosť TSS Grade. Most je dlhý 343 metrov.