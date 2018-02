Po zotavení akciových trhov v USA sa k rastu vrátili trhy v Ázii

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 7. februára (TASR) - Japonské akcie sa po predchádzajúcich otrasoch v stredu opäť zotavili. Podobne ako predtým, aj teraz ich ovplyvnil predchádzajúci vývoj na trhoch v USA, ktoré v priebehu utorka zaznamenali zotavenie. Rast evidoval aj trh v Austrálii, na druhej strane, mnohé ďalšie pokračovali v poklese.Hlavný index tokijskej burzy Nikkei 225 zaznamenal v stredu prvý rast za posledné štyri obchodovacie dni, výraznejšie posilnenie zo začiatku obchodovania však neudržal a uzatvoril miernejším rastom. Zatiaľ čo na začiatku obchodovania vzrástol o 3,4 %, na záver dosiahol rast len 0,16 %, keď Nikkei 225 uzatvoril na úrovni 21.645,37 bodu. Dôvodom bolo posilnenie jenu oproti doláru.V porovnaní s utorkovým (6.2.) vývojom je to však stále zlepšenie, keď v utorok na záver obchodovania klesol Nikkei 225 o 4,73 %. Navyše, počas utorka nakrátko zaznamenal pokles až o 7,1 %.Aj širší index tokijskej burzy Topix zaznamenal v stredu len mierny rast. Uzatvoril na úrovni 1749,91 bodu, čo znamená rast o 0,37 %.Japonské akciové trhy tak reagovali na vývoj v USA, kde sa hlavné indexy po pondelkovom prepade v priebehu utorka zotavili, pričom hlavný index newyorskej burzy Dow Jones uzatvoril obchodovanie rastom o 2,33 %. V pondelok na záver obchodovania klesol o 4,6 %, čo bol najvýraznejší percentuálny pokles od augusta 2011. Vzrástol aj širší index S&P 500, ktorý sa v utorok zvýšil o 1,7 %. Podobne rast zaznamenal aj technologický index Nasdaq, a to o 2,1 %.Rast evidoval aj akciový trh v Austrálii. Hlavný index S&P/ASX 200 vzrástol približne o 0,8 % na 5876,80 bodu.Naopak, v Južnej Kórei trh pokračoval v poklese, pričom jeho tempo sa ešte prehĺbilo. Hlavný index burzy v Soule Kospi, ktorý v utorok zaznamenal len mierny pokles, klesol na záver stredajšieho obchodovania o 2,3 % na 2396,53 bodu. Nervozitu na trhoch spôsobujú najmä obavy z tempa sprísňovania menovej politiky v USA.Aj hlavný index hongkonskej burzy Hang Seng klesol, konkrétne o 0,6 % na 30.419,32 bodu. Kľúčový index burzy v Šanghaji Shanghai Composite klesol o 1,7 % na 3313,72 bodu, keď ho nadol potiahol najmä bankový a poisťovací sektor.Navyše, na trhoch aj naďalej pretrváva nervozita. Ako povedal analytik Ťing-i Pchan, zdá sa, že to, čo na začiatku roka trhy očakávali, nakoniec prišlo na začiatku februára a trhy sa momentálne dostali do obdobia zvýšených výkyvov.