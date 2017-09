Po zrážke kamióna a autobusu so svadobčanmi zomrelo v Ugande 13 ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kampala 18. septembra (TASR) - Najmenej 13 obetí na životoch si vyžiadala zrážka kamióna a menšieho autobusu so svadobčanmi v africkom štáte Uganda. Vodič kamióna a sedem ďalších osôb vyviazlo so zraneniami.Ako informovali dnes tamojšie policajné zdroje, k nešťastiu došlo približne 70 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta krajiny Kampala. Príčinou tragickej dopravnej nehody bolo zlyhanie bŕzd kamióna.Väčšinu obetí tvorili občania Tanzánie, ktorí sa v nedeľu po účasti na sobáši v Ugande vracali do vlasti.V Ugande nie sú vážne dopravné nehody zriedkavosťou, ich najčastejšími príčinami sú technické zlyhanie motorových vozidiel alebo alkohol za volantom.