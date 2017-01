Po zrážke kamiónu s autom pri Brezinách zostal mŕtvy vodič

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Breziny 20. januára (TASR) - Pri zrážke osobného auta s kamiónom, zahynul vo štvrtok (19. 1.) večer na ceste I/66 pri obci Breziny v okrese Zvolen 56-ročný muž zo Sliača.Ako dnes informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, vodič osobného motorového vozidla Honda CR-V zo Sliača jazdil v smere od Zvolena na Krupinu. "" priblížila nehodu.Vodič Hondy utrpel pri nehode vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodič jazdnej súpravy bol zo zraneniami prevezený do nemocnice vo Zvolene, utrpel zranenia s dobou liečenia do 42 dní. Alkohol u vodiča kamiónu zistený nebol, u nebohého bude zisťovaný pri pitve.Vyšetrovateľ vo Zvolene začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenie a do vyšetrovania bol pribratý aj znalec s odboru cestnej dopravy.