Po zrušení kvót na cukor jeho cena v SR aj v EÚ klesá

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. apríla (TASR) - Po vlaňajšom zrušení kvót na cukor je situácia na trhoch s touto komoditou, cena cukru klesá. Uviedol to pre TASR podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) pre potravinárstvo a obchod Dušan Janíček. V súčasnosti je jeho cena na úrovni okolo 307 eur za tonu, čo je podľa Janíčkaspresnil.Súčasná situácia je podľa je Janíčka zlou správou aj pre cukrovarnícky priemysel na Slovensku aj v EÚ, vzhľadom na to, že súčasné ceny cukru sú už pod nastavenou cenou, ktorá bola počas trvania kvótového systému ako cena ekonomicky prijateľná, a to vo výške 404 eur za tonu cukru.dodal Janíček.Trh s cukrom v EÚ je od 1. októbra 2017 liberalizovaný. Najväčší producenti cukru sú Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Veľká Británia, Holandsko. Výrobcovia v EÚ zareagovali na ukončenie kvót na cukor tak, že v rámci cukrovarníckej kampane 2017 dosiali v priemere o 16 % väčšie výmery plôch cukrovej repy.