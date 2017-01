Poberatelia dávok v hmotnej núdzi nemôžu hrať hazardné hry

hrací automat Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 2. januára (TASR) - Poberatelia dávok v hmotnej núdzi už nebudú môcť hrať hazardné hry. Po novom sa totiž vytvorí register, v ktorom budú evidovaní poberatelia dávok v hmotnej núdzi či ľudia, ktorým bolo diagnostikované patologické hráčstvo. Tieto zmeny priniesla novela zákona o hazardných hrách z dielne rezortu financií, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára.Právna norma má podľa rezortu financií prispieť k zvýšeniu ochrany spotrebiteľa. Zmeny by mali viesť k zodpovednejšiemu hraniu a zvýšeniu prevencie. "" uviedlo ministerstvo. Do registra sa budú evidovať aj ľudia, ktorí sami požiadali o vylúčenie alebo ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva. V registri budú tiež evidované i posudzované osoby, teda členovia domácnosti, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi. Týkať sa to má teda manžela či manželky. Zmena sa netýka osôb mladších ako 18 rokov, keďže tie majú zakázané hrať hazardné hry už podľa platného zákona. Evidované osoby budú mať zamedzený prístup k hazardným hrám počas obdobia, ktoré bude špecifikované v zákone.Významná časť úprav v novele zákona sa týka aj oblasti výkonu dozoru. "" priblížilo MF SR.Právnou normou sa upravuje aj kvórum pri petícii za zakázanie hazardu. V Košiciach a v Bratislave bude stačiť, ak petíciu podpíše 15 percent obyvateľov nad 18 rokov. Pre obce sa zavedie aj povinnosť informovať rezort financií o začatí konania o prijatí všeobecného záväzného nariadenia (VZN) o obmedzení prevádzkovania hazardných hier. Ustanovenie týkajúce sa kvóra sa použije i na petície vybavené prerokovaním v mestskom zastupiteľstve po 31. decembri 2016.Novelou zákona sa upraví aj umiestnenie prevádzok hazardných hier. Herňa bude môcť byť umiestnená len v hoteloch, moteloch a penziónoch, budovách pre obchod a služby, budovách pre kultúru a na verejnú zábavu. V bytových domoch bude môcť byť herňa umiestnená len ak s tým bude súhlasiť nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Automaty a "" by tak mali zmiznúť napríklad z krčiem, keďže novela presúva hazardné hry do herní.Zmeny nastanú aj v systéme výpočtu odvodov do rozpočtu obce z prevádzkovania videohier a technických zariadení, obsluhovaných priamo hráčmi. To by malo podľa rezortu financií napomôcť k spravodlivejšiemu prerozdeleniu odvodov tak, aby každá obec, na území ktorej sa budú uvedené zariadenia prevádzkovať, dostala príslušný podiel z odvodu podľa počtu dní, počas ktorých sa tieto zariadenia v danej obci prevádzkovali.Novela stanovuje i prísnejšie pravidlá pre online prevádzkovateľov hazardných hier. Zmeny sa týkajú subjektov bez licencie, ktoré nemajú na svoju činnosť povolenie a do štátnej pokladnice na Slovensku neplatia dane.