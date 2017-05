Pobočky Colných úradov v Banskej Bystrici a vo Zvolene čakajú zmeny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Banská Bystrica 11. mája (TASR) – Pobočka Colného úradu (PCÚ) Banská Bystrica sa od 1. septembra tohto roka zmení z kombinovanej pobočky na daňovú, to znamená, že jej colná časť bude presunutá na PCÚ Zvolen NS. Tá sa zasa zmení z hraničnej kombinovanej na hraničnú colnú, teda jej daňová časť bude presunutá do Banskej Bystrice. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického Colného úradu Katarína Podhorová.upozornila Podhorová v súvislosti s chystanou organizačnou zmenou.Adresy i názvy pobočiek colného úradu zostávajú nezmenené a sú zverejnené na webe www.financnasprava.sk.Podľa Podhorovej úrad k uvedeným zmenám pristúpil najmä z dôvodu špecializácie jednotlivých pobočiek, čím má dôjsť k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb a rozhodovacej činnosti, a tiež z dôvodu racionalizácie procesov i postupov a samotného výkonu na týchto PCÚ vyplývajúcich najmä z elektronizácie konaní.Za dôležité colníci takisto považujú vytvorenie vhodnejších podmienok pre deklarantov, prepravcov či verejnosť v rámci colného konania na PCÚ Zvolen NS, a to aj s prihliadnutím na predĺžené úradné hodiny, malú vzdialenosť medzi dvomi najväčšími mestami regiónu a lepšieho logistického umiestnenia PCÚ Zvolen NS. Táto pobočka sa nachádza v priestoroch areálu zvolenskej SAD priamo pri štvorprúdovej komunikácii spájajúcej hlavný cestný dopravný uzol.