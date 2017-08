Pobrežné vody a pláže v Hongkongu znečistil palmový olej

Ilustračná snímka Foto: TASR/ AP Foto: TASR/ AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 9. augusta (TASR) - Viac ako 90 ton palmového oleja, ktoré unikli do mora po zrážke dvoch lodí, odstránili už aktivisti a odborníci z pevniny a pobrežných vôd pri Hongkongu. Kvôli tomuto znečisteniu bolo v uplynulých dňoch pre verejnosť uzavretých viac ako desať pláží. Informovala o tom dnes agentúra Reuters.K zrážke lodí došlo pred šiestimi dňa pri ústí Perlovej rieky (Ču-ťiang). Podľa hongkonských médií sa po tejto havárii do mora dostalo vyše 1000 ton palmového oleja.Znečistenie mora vyvolalo hnev miestnych obyvateľov i ochrancov životného prostredia, ktorí aj dnes pokračovali v odstraňovaní uhynutých rýb a odpadkov pokrytých stuhnutým palmovým olejom a vyplavených morom na pobrežie a pláže.Hongkonská regionálna vláda, ktorá sa v utorok zišla na krízovom zasadaní, oznámila, že z mora a pevniny bolo odstránených 93 ton stuhnutého palmového oleja. Ubezpečila tiež, že objem uniknutého palmového oleja v pobrežných vodách klesol.Zatiaľ nie je jasné, aké dôsledky bude mať táto ekologická havária na životné prostredie v oblasti, najmä na ohrozené druhy živočíchov vrátane delfína bieleho. Environmentalisti už vyjadrili obavy, že dôsledky havárie budú mať veľmi negatívny vplyv na ekosystémy. Obávajú sa najmä rozmoženia rias a poklesu populácie rýb.Agentúra Reuters pripomenula, že pobrežné vody a pláže v Hongkongu zápasia so znečistením, ktoré more prináša z pevninskej Číny, kde sa mnohé spoločnosti snažia ušetriť na nákladoch za likvidáciu odpadu tým, že ho hádžu alebo vypúšťajú do mora.