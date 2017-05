Pobúrený JOZEF GOLONKA: O našom hokeji chcú rozhodovať manekýni z NHL

Hokejová legenda Jozef Golonka sa na tohtoročné majstrovstvá sveta, ktoré odštartovali v piatok prvými zápasmi, až tak netešil. Mrzí ho najmä to, že pred ich začiatkom panovala u nás skepsa a nedôvera voči slovenskému reprezentačnému výberu, pretože on sám verí, že zverenci trénera Zdena Cígera môžu na MS prekvapiť. Čo hovorí na zloženie kádra, či môže byť za množstvom ospravedlneniek pozostatok vlaňajšieho bojkotu, ale i ako vníma fakt, že sa v Kolíne nepredstaví ani jeden Slovák z NHL, porozprával pred pár dňami v televíznom štúdiu TABLET.TV. Okrem toho sa myšlienkami vrátil k svetovému šampionátu vo Fínsku 1997, kde v úlohe hlavného kouča slovenského tímu obsadil so svojimi zverencami deviatu priečku, po čom sa jeho kapitola pri reprezentačnom kormidle definitívne skončila, no naznačil aj to, kto mu v tom čase podpílil konár pod nohami a prezradil, či ešte aj po dlhých 20 rokoch od odvolania cíti krivdu.



Slovenská hokejová reprezentácia sa na tohtoročných MS nemôže spoľahnúť ani na jedného hráča z NHL. Je pravda, že ich v tejto sezóne pôsobilo v najkvalitnejšej súťaži na svete menej ako v predchádzajúcich rokoch, a síce iba 13, no až dvanásť z nich sa trénerovi Zdenovi Cígerovi z účasti na šampionáte postupne ospravedlnilo. Posledný, ktorý zostal ešte v hre o Stanleyho pohár, je obranca Edmontonu Andrej Sekera. Čo si o zámorských ospravedlnenkách myslí Jozef Golonka? „Už pred časom som našim hokejovým funkcionárom povedal, aby sa profesionálnym hráčom neprosili. Oni majú plné peňaženky, nemajú záujem a vyhovárajú sa na únavu. Ale keď sú unavení, nech potom nešportujú, veď to je výsmech. Ja som za mojich čias trénoval dvakrát toľko, čo oni teraz. Áno, mali sme menej zápasov, ale to tréningové zaťaženie bolo enormné. Iní sa zasa vyhovárajú na zranenie a keď sa ich tímu darí a postúpi ďalej, zrazu sú fit. Takto to ale fungovať nemôže, tí chlapci očividne zabudli, odkiaľ vyšli...,“ rozhovorila sa hokejová legenda.



Pozrite si celú televíznu debatu s Jozefom Golonkom:







Napriek tomu, že Slováci sa na tohtoročnom šampionáte predstavia s tímom zloženým z hráčov piatich európskych líg, vrátane slovenskej, Golonka nad ním palicu neláme. „Mrzí ma, že v posledných dňoch pred začiatkom hokejového šampionátu vládla na Slovensku skepsa a nedôvera v Cígerov tím, pretože niečo také nemôže nikoho povzbudiť. Ja osobne si nemyslím, že mužstvo, ktoré nás bude v Kolíne reprezentovať, je zložené až tak zle, a preto pevne dúfam, že tím, ktorému fanúšikovia, novinári a vôbec takmer celá hokejová verejnosť na Slovensku neverí, môže prekvapiť. Zdenovi Cígerovi prajem, aby sa mu to podarilo, náš hokej totiž potrebuje úspech. Čaká naň už dlho,“ pokračoval 79-ročný Jozef Golonka, ktorý ako hráč získal na majstrovstvách sveta dve strieborné a dve bronzové medaily.

Čakali pochvalu, prišiel vyhadzov



Trénerovi Cígerovi sa však z účasti na MS neospravedlnili len hráči zo zámoria, ale dokonca i zo slovenskej najvyššej súťaže, ako napríklad Ladislav Nagy z Košíc či Tomáš Surový z Banskej Bystrice. „Pozrite sa, Cíger je tréner, dostáva za to zaplatené, musí s tým žiť. Aj my sme boli tréneri, ktorí žili pod ešte väčším tlakom ako on. Zdeno sa s tým musí vysporiadať. Na druhej strane, bol som presvedčený, že hráči mu reprezentačné pozvánky odmietať nebudú, no dialo sa to. Ale ako som už povedal, nie som skeptický a tvrdím, že toto mužstvo na šampionáte neprepadne. Práve preto, že tí hokejisti, ktorí sú teraz v kádri, budú mať za to, že im nikto nedôveruje, v sebe toľko zlosti a sebadôvery, že sa im podarí dosiahnuť dobrý výsledok. Ak dokážeme zdolať slabších súperov, ktorí nás čakajú v úvode turnaja, verím, že sa dostaneme do štvrťfinále a pokojne môžeme skončiť dosť vysoko,“ zamyslel sa historicky druhý kormidelník slovenskej hokejovej reprezentácie.



Jozef Golonka vystriedal pri reprezentačnom kormidle v polovici 90-tych rokov Júliusa Šuplera. So slovenským tímom absolvoval v roku 1996 Svetový pohár, na ktorom obsadil so svojimi zverencami 7. priečku a o rok neskôr aj MS vo Fínsku, kde skončili pre zmenu až deviati. Ako si na ne spomína? „Veľmi negatívne, pretože tento šampionát bol zo strany funkcionárov mimoriadne spolitizovaný a médiá boli proti nám, trénerom vyhecované, čo zneužili hráči. Po toľkých rokoch to už môže povedať na rovinu, no nebudem menovať, o koho konkrétne ide. Boli tam však hráči, ktorých som z vlastnej vôle zobral na sklonku ich kariéry, aby sa dôstojne rozlúčili s národným tímom a tí neskôr v novinách kritizovali moju robotu a rozhodnutia. Najmä jeden z nich. To si voči trénerovi nedovolí Messi, ktorý je najlepší futbalista na svete. Navyše, ja som tam vtedy toho hráča zobral z milosti. Na jeho adresu poviem len toľko, že dnes robí funkcionára v jednom veľkom klube, resp. v klube, ktorý ním chce byť,“ nepredýchal Golonka ani po rokoch dianie počas a po MS 1997.

Legendárneho Žiletku mrzelo odvolanie o to viac, že s reprezentáciou mal veľké plány. „Mali sme zostavený dvojročný plán s tým, že prvý rok zložíme nové mužstvo, určitý základ a ten nasledujúci zaútočíme na olympiáde v Nagane na niektorú z medailí. Zaútočili sme akurát tak, že po helsinskom šampionáte si nás vedenie hokejového zväzu zavolalo a hoci mi Vinco Lukáč predtým hovoril, že asi dostaneme pochvalu za to, ako sme fajn obstáli, tak nám poďakovali, vyhodili nás a do dnešného dňa mi nezaplatili. Bol som z toho taký rozladený, že dva roky som nechcel hokej ani vidieť,“ dodal Jozef Golonka.