Počas demonštrácie v Caracase bol zranený symbol odporu proti Madurovi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 23. júla (TASR) - Príslušníci venezuelskej Národnej gardy dnes použili slzotvorný plyn na rozohnanie davu demonštrantov, ktorí v uliciach Caracasu protestovali proti snahám prezidenta krajiny Nicolása Madura o revíziu ústavy.Agentúra AP vo svojej správe poznamenala, že na sobotňajšiu demonštráciu v Caracase prišli síce tisíce ľudí, bolo ich však menej ako v uplynulých dňoch.Organizátori pritom vyjadrovali nádej, že dnešný protest bude jeden z najmohutnejších pred voľbami do ústavodarného zhromaždenia, ktoré sa budú konať 30. júla a ktorého členovia budú mať potom za úlohu pripraviť a uskutočniť revíziu ústavy. Okrem domácej opozície na Madura vyvíja tlak aj zahraničie, ktoré chce, aby Maduro kontroverzné voľby zrušil.Protivládne protesty vo Venezuele trvajú už takmer štyri mesiace. Zahynulo počas nich najmenej 97 ľudí a tisíce ďalších boli zranené alebo zadržané.Zranenia dnes podľa AP utrpel aj mladý huslista Willy Arteaga, ktorý sa stal symbolom protivládnych protestov, keď hral na husliach štátnu hymnu, zatiaľ čo policajti jeho smerom hádzali granáty so slzotvorným plynom.AP spresnila, že miestna televízia odvysielala zábery, ako Arteagu - krvácajúceho z nosa a v zakrvavenom tričku a šiltovkou vo farbách venezuelskej trikolóry - odnášajú do sanitky. Neskôr na svojom konte na sieti Twitter zverejnil fotografiu, na ktorej s obviazanou časťou tváre a opuchnutou perou ľudí vyzýva, aby prišli na protivládne protesty. Podľa AP nie je jasné, čo mu spôsobilo zranenie.