Počas Dňa narcisov sme vyzbierali viac ako 900 000 Eur

Foto: LPR Foto: LPR

Bratislavský kraj 217 025,70 Z toho hl. mesta BA 170 380,16 Nitriansky kraj 105 012 23 Trenčiansky kraj 104 465,05 Košický kraj 104 386,16 Žilinský kraj 95 196,80 Trnavský kraj 86 519,83 Prešovský kraj 86 099,86 Banskobystrický kraj 80 252,63 Spolu 878 958,25 EUR

Foto: LPR Foto: LPR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (OTS) - Dobrovoľníci i pomedzi kvapky dažďa pripínali narcisy, ktoré ľuďom zápasiacim s ochorením dodávajú silu a energiu tento zápas vyhrať.Počas 21. ročníka Dňa narcisov evidujeme predbežný. Vďaka zapojeniu 777 spoluorganizátorov, ktorí zastrešovali 16 106 dobrovoľníkov v uliciach Slovenska, sa do pokladničiek vyzbierala suma. Rozdiel medzi predbežným hrubým výnosom a obnosom vyzbieraným do pokladničiek tvoria finančné prostriedky získané zo súm anonymných darov zaslaných na účet Dňa narcisov – 8.874,79 EUR; z kúpy virtuálnych narcisov prostredníctvom portálu ZľavaDňa.sk – 2.233,- EUR; z darov získaných online platbami cez portál darujme.sk - 3.618,13 EUR. Predbežný súčet SMS príspevkov od všetkých štyroch operátorov predstavuje predbežne sumu cca 30.000,- EUR – táto bude operátormi finálne upresnená 60 dní od ukončenia mobilnej zbierky (po 15. júni). Po získaní presných čísiel z SMS zbierky sfinalizujeme hrubý výnos 21. ročníka Dňa narcisov.hovorí, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.Pri príležitosti Dňa narcisov každoročne pripravujeme aj komunikačnú kampaň, ktorá má verejnosti nielen pripomenúť blížiaci sa termín zbierky, ale aj odovzdať určité posolstvo. Tento rok sme spolupracovali s reklamnou agentúrou DADS advertising, ktorá pre nás pripravila kampaň primárne zameranú na dobrovoľníkov vo forme ocenenia a poďakovania za ich nasadenie a dlhoročnú podporu, za ich ochotu nezištne pomáhať. Bez nich by nebolo možné Deň narcisov zorganizovať v takom rozsahu, ako je to už niekoľko rokov – v uliciach sa v deň zbierky pohybuje okolo 16.000 dobrovoľníkov. Vo videách sa nielen dobrovoľníkom, ale aj verejnosti prihovárali známe tváre – slovenský rapper Majk Spirit a herec Ján Gallovič. Okrem propagácie v tradičných médiách sme využili aj potenciál sociálnych sietí, aby sme sa prihovorili mladej generácii a vyslali jej odkaz, že sú potrební a počítame s nimi...Práve z toho dôvodu, že sa do Dňa narcisov každoročne zapájajú tisíce dobrovoľníkov po celom Slovensku, sme Deň narcisov prihlásili na ocenenie Dobrovoľnícky projekt roka a sme veľmi hrdí, že postúpil medzi tri nominované projekty. Pokladáme to za ocenenie práce dobrovoľníkov a uznanie prínosu tohto projektu.Vďaka výnosu zo Dňa narcisov Liga proti rakovine každoročne zastrešuje užitočné psychosociálne projekty, ktoré vo vlastnej réžii plne financuje a organizuje. Tieto sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. V Centrách pomoci v Bratislave, Martine a Košiciach pripravujeme denne zaujímavé programy, ponúkame širokú škálu služieb, ktoré sú určené onkologickým pacientom - rehabilitácie, jazykové, pohybové, kreatívne kurzy, či prednášky a workshopy na rôzne užitočné témy i individuálne osobné konzultácie. Práve vďaka financiám zo Dňa narcisov môžu tisícky pacientov aj ich rodinných príslušníkov využívať Linku pomoci, internetovú poradňu či psychologickú pomoc v regiónoch, poskytovanú 20-timi psychológmi. Informácie veľmi chýbajú, rada či nasmerovanie majú pre pacientov veľkú hodnotu, i preto rozširujeme časy poskytovaných služieb na telefonickej Linke pomoci o večerné hodiny či víkendy.Časť financií zo zbierky je určená na priamu finančnú pomoc pacientom a ich rodinám, ktorí sa v dôsledku ochorenia ocitli v hmotnej núdzi.Aj tento rok vďaka výnosu zo Dňa narcisov môžeme realizovať relaxačné pobyty pre cca 400 onkologických pacientov. V priebehu mesiacov máj a jún sa uskutočnia štyri turnusy. Práve tento týždeň prebieha prvý z nich - v Trenčianskych Tepliciach – s účasťou 99 pacientov z celej SR. Pripravujeme tiež druhý ročník pobytu s názvom „Rodinná týždňovka“, ktorého sa zúčastnia rodiny s deťmi, kde jeden z rodičov je onkologický pacient. Cieľom tohto projektu je nasmerovať rodiny k zvládaniu náročného obdobia v ich živote, k správnej komunikácii počas ochorenia s ostatnými členmi rodiny. Rodičia majú možnosť poradiť sa so psychológom, podeliť sa o svoje skúsenosti s ostatnými rodičmi a navzájom si poradiť. Okrem toho je pre rodiny pripravený bohatý sprievodný program vo forme poznávacích výletov, športových či kreatívnych aktivít, o deti v rôznom veku sa starajú animátorky a „šijú“ im program na mieru.Vzhľadom k záujmu o brožúrky k jednotlivým onkologickým diagnózam, ale i iným témam súvisiacim s ochorením či letákom s preventívnymi informáciami plánujeme nielen pokračovať, ale i posilniť publikačnú činnosť. Informácie obsiahnuté v brožúrkach sú častokrát jediným sprievodcom na ceste ochorením, či cennou radou v starostlivosti o zdravie a v predchádzaní ochoreniu.Vďaka výnosu zo Dňa narcisov Liga proti rakovine dlhé roky podporuje mnohé projekty tretích subjektov. Patria k nim rôzne zdravotnícke inštitúcie, nemocnične zariadenia či menšie občianske združenia pracujúce s onkologickým pacientom. I týmto spôsobom tak prispievame k riešeniu najpálčivejších problémov, súvisiacich s mnohými problémami v zdravotníctve. Pravidelne je časť financií vyzbieraná počas Dňa narcisov venovaná aj na výskum v oblasti onkológie.