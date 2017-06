Počas Dní Svidníka posvätia motorky

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

Svidník 26. júna (TASR) – Svidníčanov čakajú na prelome júna a júla dva dni plné zábavy, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí. Dni Svidníka začínajú v piatok 30. júna otvorením predajných a výstavných trhov. Radnica pripravila na tento deň slávnostné odovzdávanie Ceny mesta vybraným laureátom. Počas dní mesta bude voľný vstup do Vojenského múzea a do SNM – Múzea ukrajinskej kultúry, kde si návštevníci môžu prezrieť všetky expozície aj skanzen. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Micenková.Ešte pred oficiálnym otvorením podujatia sa budú vo Svidníku konať sprievodné akcie, ktoré začnú v stredu 28. júna Primátorskou kvapkou krvi. Dobrovoľných darcov očakávajú od 8.00 h na Hematologicko - transfúziologickom oddelení Nemocnice arm. gen. Ludvíka Svobodu vo Svidník. O deň neskôr 29. júna otvoria v Dome kultúry podvečer výstavu Socha maľba autorov Slavomíra Gibeja a Pavla Michaliča. Návštevníci si ju budú môcť pozrieť do 20. júla.Počas obidvoch dní mesta vystúpia na pešej zóne folklórne skupiny, kapely a sólisti. Prvý večer sa postará o vyvrcholenie programu Celeste Buckingham s King Shaolin. V sobotu (1.7.) počas zrazu motorkárov je naplánované aj posvätenie motoriek. Na športovom štadióne sa odohrá futbalový zápas. V kultúrnom programe obohatí domáce ľudové umenie hosťujúca Folklórna skupina z Macedónska. O večernú zábavu sa postará prešovská kapela Komajota.