Počas dvoch nocí uzavrú cestu medzi Horným a Dolným Milochovom

Považská Bystrica 24. mája (TASR) – Cesta medzi považskobystrickými mestskými časťami Horný a Dolný Milochov bude počas najbližších dvoch nocí úplne uzavretá. Dôvodom sú sanačné práce súvisiace s hrozbou zosuvu komunikácie v dôsledku nedávnych intenzívnych zrážok.Ako informovali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) na svojej webovej stránke, sanačné práce bude vykonávať Združenie Nimnica v rámci modernizácie železničnej trate v úseku Púchov – Považská Teplá, ktorej lídrom je spoločnosť Doprastav.uvádzajú ŽSR.Počas prác bude komunikácia úplne uzavretá od dnešnej 22.00 h do štvrtka (25. 5.) do 5.00 h a vo štvrtok od 22.00 hodiny do piatka (26. 5.) do 5.00 h. Zabezpečený bude iba prípadný prejazd záchranných zložiek.informuje ŽSR.