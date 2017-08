Počas horúčav musia firmy upraviť pracovný čas aj pitný režim

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 2. augusta (TASR) - Zmena pracovného času či zabezpečenie pitného režimu. Tieto povinnosti majú firmy počas aktuálnych letných horúčav. Svojim zamestnancom musia zabezpečiť vhodné pracovné prostredie, aby nebolo ohrozené ich zdravie. Nariaďuje im to platná legislatíva.Firma je povinná na vlastné náklady zadovážiť pitnú vodu, ktorá musí byť dostupná priamo na mieste výkonu práce. Nielenže musí byť zdraviu neškodná, no mala by mať čo najnižší obsah cukru. Dôvod je hlavne ten, že sladké nápoje zvyšujú pocit smädu. V bežných teplotných podmienkach preto stačí i pitná voda z vodovodu. Ak taká k dispozícii nie je, náhradou môže byť balená voda.skonštatovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Zuzana Drobová.Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ľuďom pracovné podmienky tak, aby neohrozovali ich zdravie. To zahŕňa aj chladenie, vetranie a tienenie na pracovisku.doplnila Drobová.Pri zvýšenej záťaži teplom musia zamestnanci dostať vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky, ako aj ochranný odev.priblížil Národný inšpektorát práce (NIP).Pri prácach vonku môže byť vhodným opatrením úprava pracovného času, napríklad posunutím začiatku pracovnej doby na skoršie ranné hodiny, zaradenie prestávky v práci počas najväčších horúčav, alebo aj skrátenie pracovnej doby.Letné horúčavy sa však netýkajú iba robotníckych pracovníkov, ale aj ľudí pracujúcich v administratíve.dodal NIP.