Počas Kariérneho dňa sa žiaci stretnú s potenciálnymi zamestnávateľmi

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 13. októbra (TASR) – Študenti Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre budú mať možnosť stretnúť sa so svojimi potenciálnymi zamestnávateľmi. Počas Kariérneho dňa, ktorý sa bude na pôde univerzity konať 18. októbra, sa budú môcť zoznámiť s ponukami firiem i so situáciou na pracovnom trhu.Prvý Kariérny deň, ktorý univerzita zorganizovala v spolupráci s Národným kariérnym centrom minulý rok, sa stretol s veľkým záujmom študentov. Zúčastnili sa na ňom zahraničné a slovenské firmy, medzi ktorými bola aj spoločnosť Amazon, Accenture, PSA GROUP, Billa, E-KU, Injoy, Camp leaders, Your Choice, SAIA i Google.Tohtoročné podujatie otvorí prednáška, na ktorej sa predstaví Accenture Leadership Program. Potom budú nasledovať diskusie študentov za okrúhlym stolom. Ďalšia časť Kariérneho dňa už bude patriť individuálnym rozhovorom priamo s predstaviteľmi zúčastnených firiem.informovali organizátori z UKF.