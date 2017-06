Počas konania Mariánskej púte v Levoči čakajú vodičov obmedzenia

Pútnici na Mariánskej hore v Levoči. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Levoča 28. júna (TASR) – V okrese Levoča dôjde tento víkend počas konania Mariánskej púte k dopravným obmedzeniam na pozemných komunikáciách. Osobitný dopravný režim sa začne v sobotu (1.7.) od 6.00 h a jeho ukončenie sa predpokladá v nedeľu (2.7.) do 16.00 h. Informoval o tom prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.Čiastočné obmedzenie z dôvodu parkovania autobusov po jednej strane komunikácie bude na ceste III/3225 vedúcej z mesta Levoča do Levočskej doliny. V prípade veľkého nárastu počtu autobusov dôjde aj k obmedzeniu jedného jazdného pruhu na ceste I/18 (v km od 630,700 do 630,900) v dopravnom smere Poprad - Prešov. Ide o trojpruhový prieťah mestom Levoča, v úseku pred križovatkou pri Košickej bráne.Hovorca ďalej uviedol, že počas osobitného dopravného režimu budú v Levoči uzatvorené komunikácie na uliciach Športovcov, Ovocinárska, Sadová, Kláštorská, Košická a Námestie Majstra Pavla. V čase konania Mariánskej púte budú v meste zrušené všetky spoje Mestskej hromadnej dopravy. Verejné parkoviská a záchytné parkovacie plochy budú vyznačené prenosným dopravným značením.