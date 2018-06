Počas leta detských úrazov pribúda, najčastejšie sú úrazy hlavy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martina Kriková Foto: TASR - Martina Kriková

Bratislava 25. júna (TASR) - Počas letných mesiacov rastie počet detských úrazov. Ako vyplýva zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), vlani hospitalizovali 13.231 detí v dôsledku úrazu, čo je o 200 viac ako rok predtým.uviedol hovorca NCZI Boris Chmel.Najviac, 3900 detí bolo hospitalizovaných s úrazom hlavy, pričom najčastejšie išlo o vnútrolebkové poranenia, ktoré utrpelo takmer 2800 z nich. Dvetisícdvesto detí si zlomilo hornú končatinu a 740 dolnú.Rizikom sú aj vodné plochy, kde nevidieť dno a deti do nich rady skáču. Tu hrozí poranenie chrbtice.doplnil Chmel.K nepríjemným a vážnym úrazom dochádza najčastejšie pri hrách a športe. Napríklad na ihriskách, pri korčuľovaní a naháňaní sa sú najčastejšími úrazmi zlomeniny rúk, nôh, ťažké poranenia hlavy a chrbtice, vnútorné poranenie brucha, hrudníka a hlavy. Deti sa veľmi často hrávajú v opustených budovách a na nestrážených staveniskách, kde im hrozia pády z výšky, zavalenie stavebným materiálom, ale nezriedka aj úrazy elektrickým prúdom.Pri predchádzaní úrazom je najdôležitejšia prevencia.zhrnul Chmel.Odreniny stačí podľa záchranára Miroslava Nagya ošetriť čistou vodou, osušiť a prelepiť náplasťou. Pri krvácaní je v prvom rade potrebné jeho zastavenie, v prípade potreby aj kusom látky a volať záchranárov. Ak ranu spôsobil cudzí predmet, nikdy sa nesmie odstraňovať.Pri krvácaní z nosa Nagy radí mäkkú časť nosových krídiel držať stlačenú približne desať minút.ozrejmil.Členok v prípade podvrtnutia treba znehybniť, ideálne je pevne ho obviazať šatkou alebo kusom látky. Zlomenina sa zase nikdy nenavracia do pôvodného stav. Treba ju riadne znehybniť a zafixovať a zraneného dopraviť do nemocnice, v prípade potreby zavolať záchranárov.Veľmi nebezpečné môžu byť podľa skúseností záchranárov aj pády. Ak sa objavia príznaky otrasu mozgu ako zvracanie, dvojité videnie či ospalosť, treba neodkladne vyšetrenie lekárom.