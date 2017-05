Počas mája v Rimavskej Sobote vystavujú falzifikát antického kahanca

Na snímke falzifikát antického kahanca zo zbierok Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 3. mája 2017. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Rimavská Sobota 3. mája (TASR) – Falzifikát antického kahanca s vyobrazením svätého Juraja je aktuálnym predmetom mesiaca, ktorý bude do konca mája vystavovať Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote. Podľa slov jeho archeológa Alexandra Botoša ide o kuriózny zbierkový predmet a nie je známe, kto si dal námahu s jeho výrobou a aký mal na to dôvod.“ priblížil archeológ.Najväčšou kuriozitou kahanca je podľa Botoša výzdobný motív, ktorý predstavuje takzvaná svätojurajská legenda. Sv. Juraj z Kapadócie bol kresťan, vojenský tribún, ktorý bol za svoju kresťanskú vieru kruto mučený a nakoniec v roku 303 sťatý v meste Lidda, na území dnešného Izraela.“ konštatoval Botoš s tým, že nálezové okolnosti kahanca sú rovnako neznáme a nie je jasné, kedy a za akých okolností sa tento zbierkový predmet dostal do zbierok GMM.