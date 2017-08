Počas pochodu neonacistov v Berlíne dočasne zadržali 39 osôb

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 20. augusta (TASR) - Nemecká polícia zverejnila dnes v Berlíne detaily o priebehu sobotňajšieho napokon odporcami sčasti zmareného pochodu neonacistov ulicami štvrte Spandau hlavného mesta a piatich demonštrácii odporcov podujatia.Na rozdelení oboch táborov sa úspešne podieľala asi tisícka policajtov, ktorí zasahovali pri ojedinelých potýčkach, avšak nemuseli riešiť väčšie incidenty.Polícia celkove dočasne zadržala 39 ľudí, 35 z nich z tábora pravicových extrémistov, a to najčastejšie pre použitie symbolov protiústavných organizácií.Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.Ľavicovým aktivistom sa v sobotu podarilo zmariť v Berlíne plány neonacistov, ktorí chceli ulicami štvrte Spandau pochodovať až do lokality, v ktorej stála kedysi väznica - miesto samovraždy niekdajšieho Hitlerovho zástupcu Rudolfa Hessa spred 30 rokov.Pochod pravicových radikálov totiž protidemonštranti zablokovali a prinútili pravicových extrémistov k zmene trasy. Ich akcia sa napokon skončila pri železničnej stanici Spandau, kde sa jej účastníci v poludňajších hodinách i začali schádzať, a to mítingom.Ohláseným a napokon povoleným pochodom si ultrapravičiari chceli pripomenúť samovraždu niekdajšieho Hitlerovho zástupcu Rudolfa Hessa v medzičasom zbúranom väzenskom zariadení Berlín-Spandau zo 17. augusta 1987, keď mal tamojší ostatný väzeň 93 rokov.Asi 250 neonacistov cestou do nemeckej metropoly uviazlo v dôsledku podpaľačských útokov na zariadenia Nemeckých železníc v spolkovej krajine Brandenbursko, kde sa napokon v mestečku Falkensee rozhodli pre spontánnu demonštráciu. Počas dve hodiny trvajúcej akcie poškodili okná tamojšej kancelárie zelených. Podujatie zabezpečovalo aj tu asi 200 policajtov.