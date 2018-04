Počas pohárového zápasu vo futbale v JAR musela zasahovať polícia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Durban 22. apríla (TASR) - Juhoafrická polícia zatkla dvoch výtržníkov, ktorí boli údajne hlavnými aktérmi nepokojov počas a po sobotňajšom semifinále futbalového Nedbank Cup-u. Stíhanie hrozí aj ďalším fanúšikom, ktorí sa zapojili do výtržností na štadióne v Durbane.Inicátormi konfliktov boli priaznivci tímu Kaizer Chiefs, ktorých mužstvo prehralo s Free State Stars 0:2. Hráči oboch mužstiev odišli po záverečnom hvizde rozhodcu rýchlo do kabín, pretože na ihrisku sa dostali do konfrontácie fanúšikovia s bezpečnostnými zložkami. Výtržníci dokonca napadli aj ženu, ktorá dohliadala na bezpečnosť a jeden muž ju dvakrát kopol do hlavy. Informovala o tom agentúra AP.Hovorkyňa polície v Juhoafrickej polície vyhlásila, že nemajú informácie o prípadných obetiach.