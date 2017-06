Počas pretekov Okolo Slovenska musia vodiči rátať s obmedzeniami

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. júna (TASR) - Účastníci cestnej premávky budú musieť počas konania cyklistických pretekov Okolo Slovenska počítať s dopravnými obmedzeniami. Upozorňuje na to Denisa Baloghová z Prezídia Policajného zboru. Preteky sa uskutočnia od 7. do 11. júna.Začínajú sa v meste Levoča prológom v dĺžke 3,7 kilometra (km). Následne 8. júna je prvá etapa z Levoče do Banskej Bystrice v dĺžke 211,8 km. Druhá etapa bude 9. júna v dĺžke 172 km a pôjde z Banskej Bystrice do Nitry. Ďalší deň (10.6.) sa začne tretia etapa z Nitry do Trnavy v dĺžke 222,1 km. Posledná etapa v dĺžke 152,5 km sa začne v Trnave 11. júna, kde aj skončí.V rovnaký deň sa o 10.45 h v Trnave počas medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska uskutoční aj sprievodné podujatie Energia na kolesách za účasti širokej verejnosti, pričom trasa vedie po malom okruhu pretekov Okolo Slovenska.avizuje Baloghová.Policajti poskytnú organizátorom pretekov pomoc pri zabezpečovaní nerušeného priebehu podujatia po stanovených trasách i verejného poriadku v etapových mestách pretekov.uviedla.Polícia bude verejnosť o obmedzeniach a zmenách v doprave včas informovať prostredníctvom jednotlivých krajských riaditeľstiev Policajného zboru.