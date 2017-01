Počas Putinovho príletu bude uzatvorený maďarský vzdušný priestor

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin vystupuje z lietadla. Foto: TASR/AP/Ng Han Guan Foto: TASR/AP/Ng Han Guan

Budapešť 31. januára (TASR) - V čase štvrtkového príletu ruského prezidenta Vladimira Putina do Budapešti bude uzatvorený maďarský vzdušný priestor. Píše o tom dnes denník Magyar Idök, ktorý pripomína, že Putin je jedným zo štyroch najviac ohrozených svetových lídrov.Šéf Kremľa priletí jedným z dvoch, prípadne troch strojov Iljušin Il-96-300, ktoré vzlietnu v rôznom čase a z rôznych ruských letísk. Ktorým z nich poletí Putin, je z bezpečnostných dôvodov prísne tajné. Pred dvoma rokmi prileteli do maďarskej metropoly tri identické iljušiny.Ruskývstúpi do maďarského vzdušného priestoru podľa denníka zrejme smerom od Slovenska, ale nie je vylúčené ani to, že použije srbský vzdušný priestor. Nad územím Maďarska ho budú sprevádzať bojové stíhačky maďarských ozbrojených síl JAS-39 Gripen.Rovnako ako pri predchádzajúcej Putinovej návšteve spred dvoch rokov, maďarská polícia hermeticky uzatvorí viaceré alternatívne prístupové cesty smerujúce z letiska k budove parlamentu na Kossuthovom námestí. Tam bude ruský prezident rokovať s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Trasu prezidentského konvoja zvolia z bezpečnostných dôvodov na poslednú chvíľu.Putin navštívil Maďarsko 17. februára 2015, keď s Orbánom rokovali najmä o energetických otázkach.