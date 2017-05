Počas Rallye Tatry budú viaceré úseky ciest uzavreté

Na archívnej snímke diváci sledujú slovenskú posádku Tomáš Ondrej a Adam Gömöri s vozidlom Mitsubishi Lancer EVO IX v prvej rýchlostnej skúške na mestskom okruhu v Poprade počas 40. ročníka Rallye Tatry 2013 v Poprade 26. júla 2013. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Poprad 25. mája (TASR) – Počas 44. ročníka Rallye Tatry, ktorý štartuje v Poprade v piatok 26. apríla, bude obmedzená doprava. Na niektorých úsekoch budú cesty uzavreté. Trať pretekov bude prechádzať okresmi Poprad, Spišská Nová Ves a Rožňava v celkovej dĺžke 435 kilometrov, v ktorej sa nachádza deväť rýchlostných skúšok s dĺžkou 103 kilometrov.Podľa internetovej stránky mesta Poprad bude dnes od 21.00 h do polnoci uzavretá cesta 1/18 od Tesca po cirkevnú školu a Partizánska ulica pre ohliadku trate, v piatok (26.5.) bude tento úsek uzavretý od 21.00 do 1.00 h. Testovacia rýchlostná skúška uzavrie v piatok od 9.00 do 14.00 h úsek cesty od Hozelca po Úsvit, od 16.00 do 21.00 h úsek cesty od Novoveskej Huty po Mlynky.V sobotu 27. mája bude pre motoristov uzavretý úsek cesty od Spišského Bystrého do Popradu, cez Visovú, od 8.00 do 11.30 h a následne aj od 13.00 do 16.00 h. Od 9.00 do 14.00 h bude uzavretý úsek Mlynky – Hnilec a od 9.15 do 14.15 h aj cesta od Hnilca po Gemerskú Polomu. Doprava bude na všetkých úsekoch odklonená na iné trasy.V Poprade sa počas Rallye Tatry uskutoční aj sprievodný program. Dnes o 18.00 h bude v nákupnom centre na Námestí sv. Egídia autogramiáda najlepších jazdcov za účasti legendy svetového motoršportu Stiga Blomqvista, majstra sveta v rallye z roku 1984. V piatok od 15.00 h na pódiu pred nákupným centrom vystúpi kapela Smola a Hrušky a v sobotu od 13.00 h skupina Bon Jovi Revival.