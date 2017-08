Počas revolučných bojov zažil J. M. Hurban viaceré hviezdne chvíle

Busta J. M. Hurbana v obnovenej expozícii počas celonárodnej a celocirkevnej spomienky pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana, 19. marca 2017 v Beckove. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 17. augusta (TASR) - Návrat dobrovoľníkov a cisárskych vojsk hore Kysucou po víťaznej bitke pri Budatíne 11. decembra 1848 do východiskovej pozície v moravskom Těšíne bol zo strategického hľadiska veľmi prekvapujúci. Do Vianoc bolo ešte dosť ďaleko a počasie ukazovalo, že Martin na bielom koni bude určite meškať. Nie div, že víťazstvom namaškrtení vojaci chceli pokračovať v boji a pokiaľ ide o Vianoce, radi by ich strávili v nejakom väčšom meste, keď už domov nemôžu.Hurban o tomto čase v Rozpomienkach napísal:My dodajme, že v štáte dánskom – mediálnom sa od tých čias veľa toho nezmenilo.Vianoce 1848 naši dobrovoľníci teda prežili v moravskom Těšíne, no a Hurban v neďalekom Jablunkove.Zo strategického hľadiska ešte prekvapujúcejšie rozhodnutie bolo zaútočiť na Žilinu na Nový rok - 1. januára 1849. Po silvestrovskej noci totiž ani vojaci nebývajú celkom spoľahliví. Navyše, nový rok slávnostne vítali o polnoci ešte v Čadci.Napriek nočnej silvestrovskej slávnosti a omrznutým ušiam, aj druhá bitka o Žilinu dopadla víťazne. Dobrovoľníci s cisárskym vojskom za niekoľko hodín prekročili most cez Váh, opäť vyhnali nepriateľov z mesta, takže už 4. januára 1849. To je podstatná časť textu z pamätnej tabule na jednom z meštianskych domov na východnej strane Mariánskeho námestia v Žiline.Našim národným dejinám nie vždy celkom prajní historici nezabúdajú pripomenúť, že Žilina prijala vstup dobrovoľníkov chladne, a dokonca so strachom. Je to len polovičná pravda. Žilinčania boli v tom čase poriadne frustrovaní. V meste sa už dávnejšie usadili maďarskí honvédi a nesprávali sa práve najmorálnejšie. Potom prišiel prvý boj pri Budatíne a honvédi z mesta utiekli, ešte stihnúc čo-to vyrabovať. Lenže za nimi neprišli nijakí osloboditelia. Troška zbabelý a profesionálne opatrný plukovník Frischeisen nariadil ústup. Keď to velenie protivníka zistilo, maďarskí vojaci sa natešene vrátili do mesta až kdesi spoza Predmiera. No o pár dní je tu nová bitka, Maďari opäť utekajú a do mesta vtiahnu vojaci a najviac je tých v nevojensky vyzerajúcich halenách. Nečudo, že občania mesta sú z toho takí zmítorení, že spočiatku nepootvoria ani okno.Lenže už o niekoľko hodín je všetko inak. Vstupom do mesta veľmi sklamaný Hurban o situácii v Žiline neskôr napísal:Vojenská stratégia je niekedy nevyspytateľná. Dobrovoľníci i vojsko mali v pláne prísť a obsadiť Turiec a jeho hlavné mesto – Turčiansky Svätý Martin. No a najkratšia cesta zo Žiliny do Martina vedie popri Váhu a popod Strečno, cez strečniansku úžinu. Z vojenského hľadiska je to však nebezpečný lievik, kde hlavne útočiaca strana môže mať veľké straty. Velenie i vedenie výpravy preto vymyslelo, že do Turca sa nepôjde okolo Váhu, ale okolo Rajčianky, smerom na Prievidzu a Slovenské Pravno. Do Martina teda napochodujú od juhu, a to pravdepodobne neutrpia žiadne straty. Takto oblafli velenie maďarských honvédov, ktorí ich čakali v plnej zbroji pod Strečnom. Darmo je - doma sa človek najlepšie vyzná.Ôsmeho januára 1849 výprava už bola v Rajci a poniektorí si vraj aj zanôtili, no Tri stromečky okolo Rajčianky to určite neboli. 9. januára dobrovoľníci zaujali vtedy Nemecké, dnes Slovenské Pravno. 10. januára vpochodovali do Prievidze. Velenie na začiatku vyzvalo predstaviteľov mesta, aby sa vzdali, no bolo to len formálne. Ukázalo sa, že prví slovenskí vojaci sú v meste očakávaní a vítaní. Hurban spomína, že ešte v ten deň vojaci chodili s Prievidžanmi po meste a spievali Nad Tatrou sa blýska, Hej, Slováci, Kto za pravdu horí i Bije zvon slobody. Čo viac, obyvatelia neposkrývali zásoby potravín, ale za prijateľnú cenu ich ponúkali ako na trhu a občas aj zadarmo pohostili.Dvanásteho januára výprava prišla do Mošoviec, kde zvolali „národnú schôdzku“, ktorá mala za cieľ podrobne a premyslene pripraviť vstup vojakov do Turčianskeho Svätého Martina, a naopak - na túto udalosť bolo treba pripraviť aj mesto. Od Martina sa očakávalo veľmi veľa. Hurban spomína:Jozef Miloslav Hurban už tušil, že opäť ho čaká hviezdna chvíľa života a v duchu sa na ňu pripravoval už v sedle.