Počas Rýchlostného maratónu nedodržalo predpisy takmer 1100 vodičov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) – Policajti počas Rýchlostného maratónu 2017 odhalili každú hodinu 45 vodičov, ktorí prekročili stanovené maximálne rýchlosti. Od prirýchlej jazdy ich neodradilo ani to, že boli vopred zverejnené presné miesta, kde sa bude rýchlosť merať.Výsledky dopravno-preventívnej akcie označila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Baloghová za negatívne. "" uviedla s tým, že počas akcie našťastie nikto neprišiel o život.Rýchlostný maratón trval 24 hodín od stredy (19. 4.) rána do dnešného rána. Na 386 miestach určených verejnosťou meralo rýchlosť viac ako 400 policajtov.informovala o výsledkoch Baloghová.Aj keď šlo o preventívnu akciu, závažné priestupky policajti riešili nekompromisne. Takmer 1000 dopravných priestupkov sa stalo na cestách v obciach, mimo obcí ich bolo 84 a na diaľniciach a rýchlostných cestách 41. Medzi priestupcami prevažovali vodiči nad vodičkami v pomere sedem ku jednej. Rýchlosť prekročilo 956 mužov a 142 žien. Najťažšiu nohu mali vodiči v Nitrianskom (204 prekročení rýchlosti), Banskobystrickom (167 prekročení rýchlosti) a Prešovskom (143 prekročení rýchlosti) kraji.Medzi najväčšie prekročenia rýchlosti patrila jazda vodiča v obci Zemplínska Široká (okres Michalovce). Maximálnu povolenú rýchlosť 50 kilometrov za hodinu prekročil o viac ako dvojnásobok. Policajný radar mu nameral rýchlosť 106 kilometrov za hodinu.V obci Ivanka pri Nitre jazdil vodič osobného auta namiesto maximálne povolenej päťdesiatky rýchlosťou 104 kilometrov za hodinu a v extraviláne obce Bzince pod Javorinou – Hrušová (okres Nové Mesto nad Váhom) jazdil vodič rýchlosťou 135 kilometrov za hodinu namiesto povolenej maximálnej rýchlosti 90 kilometrov za hodinu.uzavrela hodnotenie hovorkyňa policajného prezídia.Od 3. do 9. apríla mohol ktokoľvek navrhnúť úseky ciest pre Rýchlostný maratón 2017 na stránke Ministerstva vnútra SR a na facebooku. Počas siedmich dní dostala polícia takmer 280 podnetov, v ktorých občania navrhli vyše 300 miest a úsekov. Strážcovia zákona potom k navrhovaným úsekom od občanov pripojili aj ďalšiu stovku úsekov.Polícia už tretí rok zapája širokú verejnosť do znižovania počtu dopravných nehôd. Počas rovnomennej akcie v roku 2016 bolo zistených 2196 prípadov prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti.