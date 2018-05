Počas víkendu budú veľké OBMEDZENIA NA D1 na križovatke Blatné

Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Blatné 2. mája (TASR) - Z dôvodu osádzania portálov trvalého dopravného značenia na diaľnicu D1 v úseku mimoúrovňovej križovatky Blatné uzavrie Národná diaľničná spoločnosť (NDS) úplne diaľnicu od soboty 5. mája 8. hodiny do 12. hodiny v nedeľu 6. mája.Úplná uzávera pravého jazdného pásu diaľnice D1 bude od križovatky Senec po križovatku Blatné v dĺžke 23,854 kilometra. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok je stanovený náhradný termín, a to sobota 12. mája a nedeľa 13. mája v rovnakých hodinách. NDS bude o prípadnej zmene termínu informovať.Obchádzková trasa pre diaľnicu D1 smer Žilina, Nitra: Pre elimináciu nežiaduceho prírastku dopravy v meste Senec budú vozidlá pomocou zvislého dočasného dopravného značenia navigované od križovatky Senec po ceste II/503, ďalej po ceste I/62, kde sa v križovatke Sereď vodiči napoja na rýchlostnú cestu R1. Obchádzková trasa pre smer Nitra bude ďalej pokračovať po R1 v smere na Nitru. Pre smer Žilina sa v križovatke Sereď napoja na R1 smer Trnava a odtiaľ v smere Trenčín, Žilina spať na diaľnicu D1.Obchádzková trasa pre diaľnicu D1 smer Žilina, Nitra: Pre elimináciu nežiaduceho prírastku dopravy v meste Senec budú vozidlá pomocou zvislého dočasného dopravného značenia navigované od križovatky Senec po ceste II/503, ďalej po ceste I/62, kde sa v križovatke Sereď vodiči napoja na rýchlostnú cestu R1. Obchádzková trasa pre smer Nitra bude ďalej pokračovať po R1 v smere na Nitru. Pre smer Žilina sa v križovatke Sereď napoja na R1 smer Trnava a odtiaľ v smere Trenčín, Žilina spať na diaľnicu D1.Obchádzková trasa pre diaľnicu D1 smer Bratislava: Pre vozidlá prichádzajúce zo smeru Žilina obchádzka povedie od križovatky Trnava po R1 smer Nitra, v križovatke Sereď sa vodiči napoja na cestu I/62 v smere na Senec, odkiaľ môžu pokračovať buď po ceste II/503 alebo po ceste I/61 až na diaľnicu D1.Pre vozidlá prichádzajúce od Nitry platí obchádzková trasa z R1, kde sa v križovatke Sereď napoja na cestu I/62 v smere na Senec a môžu pokračovať buď po ceste II/503 alebo po ceste I/61 až na diaľnicu D1.Ďalšie obmedzenie dopravy bude pre vozidlá v križovatke Voderady na diaľnici D1, kde vozidlá nebudú môcť pokračovať v jazde na diaľnicu D1 smer Bratislava: Obchádzka pre vozidlá nad 12 ton – smer Bratislava povedie po diaľnici D1 smer Trnava, kde sa v križovatke Trnava napoja na R1 v smere na Nitru. Ďalej bude obchádzka pokračovať ako obchádzková trasa pre diaľnicu D1 smer Bratislava - obchádzková trasa pre vozidlá do 12 ton, povedie po ceste III/1286 cez Hrnčiarovce nad Parnou a ďalej po I/61 smer na Bratislavu.Informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.