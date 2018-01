Počas víkendu došlo k dvom prípadom neuposlúchnutia výzvy polície

Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. januára (TASR) – V priebehu uplynulého víkendu (13.-14.1.) došlo k dvom prípadom neuposlúchnutia výzvy policajta a následnej streľby. V oboch prípadoch išlo o vodičov. TASR o tom informovalo oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Polícia uvádza, že obaja vodiči boli po neuposlúchnutí výzvy zasiahnutí do oblasti stehna, následne im poskytli predlekársku pomoc.Prvý prípad sa stal v sobotu (13.1.) na strednom Slovensku.uviedlo Prezídium Policajného zboru. V obci Lieskovec policajti vozidlo zablokovali, pričom podozrivý z neho vybehol a dal sa na útek. Policajti po opakovaných výzvach použili varovný výstrel do vzduchu, na ktorý podozrivý opäť nereagoval.poznamenali. Policajti vo vozidle zaistili drogy. Zo zaisteného množstva bolo možné pripraviť niekoľko tisíc bežných jednotlivých dávok drogy.K druhému prípadu došlo v nedeľu 14. januára v Slovenskom Grobe. Polícia spozorovala, že z jedného z miestnych pohostinstiev vychádzala osoba v tmavom oblečení, nastúpila do osobného motorového vozidla a vysokou rýchlosťou smerovala po Hlavnej ulici na Pezinok. Vodič sa nažil hliadke utiecť a nereagoval ani na výzvy polície. Následne použili aj varovné výstrely.uzavrela polícia.Oba služobné zákroky začala prešetrovať Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR.