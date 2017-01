Počas vzbúr v Brazílii ušlo 184 väzňov

Príbuzní väzňov čakajú na informácie pred Anisio Jobim Penitentiary Complex v Manau, Brazília, 2. januára 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rio de Janeiro 3. januára (TASR) - Trestancov zodpovedných za zabitie dovedna 56 väzňov počas nedeľňajšej vzbury vo väznici v štáte Amazonas na severe Brazílie premiestnia do zariadení s najvyšším stupňom stráženia, uviedli dnes brazílske úrady.Viacerým obetiam väzni počas nepokojov odťali hlavu, niektorých aj rozštvrtili. Vzbura vo väzenskom komplexe Anísio Jobim v meste Manaus vypukla v nedeľu večer, keď na seba začali útočiť väzni z dvoch súperiacich zločineckých gangov údajne pre spor o kontrolu nad väznicami a obchodom s drogami. Bezpečnostným zložkám sa kontrolu nad väznicou podarilo opätovne získať až v pondelok ráno.Ide o najkrvavejšiu väzenskú vzburu v Brazílii od roku 1992, kedy si nepokoje vo väznici Carandiru v meste Sao Paulo vyžiadali 111 životov.Paralelne s ňou pritom v nedeľu a v pondelok vypukli menšie nepokoje aj v troch ďalších brazílskych väzniciach.Pri všetkých štyroch vzburách prišlo o život dovedna 60 väzňov. Ďalším 184 trestancom sa podarilo vzniknutú situáciu využiť na útek, pričom do dnešného dňa polícia chytila 48 z nich.Vo väzenskom komplexe Anísio Jobim v meste Manaus žije okolo 1200 väzňov, má však kapacitu len pre približne polovicu z nich. Guvernér štátu Amazonas José Melo dnes oznámil, že plánuje postaviť novú väznicu s kapacitou 3200 ľudí, aby tak pomohol vyriešiť problém s ich preplnenosťou v Brazílii.Brazílsky minister spravodlivosti Alexandre de Moraes povedal, že vláda sa rozhodla vyčleniť v súvislosti so vzburou na mimoriadnu pomoc štátu Amazonas 17 miliónov dolárov. Časť z týchto peňazí bude použitá na zaplatenie súdnych znalcov, ktorí majú problémy s identifikáciou zohavených tiel zavraždených väzňov.