Počas zápasu DAC Dunajská Streda a Slovan budú bezpečnostné opatrenia

Bratislava 11. augusta (TASR) - V súvislosti s nedeľným (13.8.) futbalovým zápasom na bratislavskom štadióne Pasienky medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava a DAC Dunajská Streda pripravila polícia viaceré bezpečnostné opatrenia. Cieľom je zabezpečiť verejný poriadok, ochranu života, zdravia a majetku občanov. Taktiež plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v hlavnom meste. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.Organizátor označil toto športové podujatie za rizikové, preto do bezpečnostných opatrení budú zapojení príslušníci poriadkovej, dopravnej, ako aj kriminálnej polície. Počítať treba aj s dopravnými obmedzeniami, ktoré budú orientované predovšetkým na bezprostredné okolie štadióna Pasienky. Začiatok zápasu je naplánovaný na 18.30 h.upozornil Szeiff.Z dôvodu presunu fanúšikov v čase asi od 17.00 do 17.30 h dôjde k uzavretiu Tomášikovej ulice, a to v úseku od Vajnorskej ulice až po križovatku s Rožňavskou ulicou. Následne v úseku od Trnavskej cesty od križovatky s Bajkalskou ulicoupodotkol hovorca.Počas futbalového zápasu je polícia pripravená poskytnúť súčinnosť usporiadateľskej službe v prípade, ak by na štadióne došlo k narušeniu verejného poriadku a usporiadateľ by vyhodnotil, že nie je schopný zabezpečiť nápravu vlastnými silami.uviedol Szeiff.Polícia občanov žiada, aby počas bezpečnostného opatrenia rešpektovali pokyny a výzvy polície a boli ohľaduplní voči ostatným občanom.