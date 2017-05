Počasie sa nehrá: Na východe hrozia búrky s krúpami a lejakmi

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 24. mája (TASR) - Východné časti Slovenska môžu dnes počas druhej polovice dňa zasiahnuť búrky s krúpami. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa.Výstraha platí dnes od 11.00 do 20.00 h pre územie Prešovského a Košického kraja i región Gemera. Meteorológovia upozorňujú, že v týchto oblastiach sa môžu objaviť búrky s krúpami. Nie je vylúčené, že budú sprevádzané i krátkodobými, no intenzívnymi lejakmi, pri ktorých môžu úhrny zrážok dosiahnuť 20 - 40 milimetrov. Sprievodným javom môžu byť i nárazy vetra s rýchlosťou 55 až 70 kilometrov za hodinu.SHMÚ varuje, že pri spomínaných búrkach hrozí riziko lokálnych povodní.