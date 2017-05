Počasie v Nemecku i ČR: Vietor a krupobitie sa postarali o problémy

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Berlín 20. mája (TASR) - Vykoľajený vlak, blato na diaľnici a ochromené letisko: blesky, búrky a prehánky sužovali v noci na dnes veľké časti Nemecka. Na mnohých miestach sa ich dôsledky postarali o dlhotrvajúce zásahy policajtov a hasičov.Na východe spolkovej krajiny Durínsko sa v piatok večer vykoľajil regionálny rýchlik. Pri mestečku Stadtroda vrazil do pôdy zosunutej na koľajnice. Menšie zranenia podľa polície utrpelo sedem ľudí. Trať je do odvolania uzavretá.Zlé počasie v oblasti Hamburgu medzitým viedlo k tomu, že takmer 140 cestujúcich muselo stráviť noc v priestoroch tamojšieho medzinárodného letiska. Zrušiť na ňom museli 15 odletov a 14 príletov, čo sa dotklo celkovo 1500 pasažierov. Väčšina z nich išla späť domov alebo prenocovala v hoteloch. Niektorí však museli búrku prečkať aj v lietadlách, ktoré práve pristáli. "Keď máme varovania pred bleskami, nemôžu naši pracovníci vychádzať na pristávaciu plochu... a pasažieri vystupovať. Je to nebezpečné," zdôraznila hovorkyňa letiska.V Sasku-Anhaltsku spôsobilo množstvo zrážok v noci na dnes záplavy. Na diaľnici A38 hlásili pri Querfurte vodu, vzhľadom na štrk na vozovke ju museli úplne uzavrieť v smere na Lipsko. Na diaľnicu A14 sa pri Bernburgu dostalo blato. V oblasti Magdeburgu vyrazila voda viaceré kanálové poklopy a vietor vyvracal stromy. Medzi Naumburgom a Nebrou okrem toho podmylo železničnú trať.Silné dažde hlásili podľa meteorológov aj zo Šlezvicka-Holštajnska, Meklenburska-Predpomoranska i z častí východného Dolného Saska. Miestami v regióne namerali až 40 litrov zrážok na štvorcový meter, niekde padali aj krúpy.Krupobitie a nárazové dažde hlásili aj na západe susednej Českej republiky, kde pred príchodom búrok smerom od Nemecka varovali meteorológovia ešte v piatok. Problémy podľa dnešných správ českých médií spôsobila nepriazeň počasia najmä v okrese Domažlice. Vietor tam vyvracal stromy, v niektorých prípadoch skončili na cestách, domoch či elektrickom vedení. K zraneniam podľa dostupných informácií nedošlo.