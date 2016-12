Počasie vo Vysokých Tatrách: Husté sneženie a tvorba snehovýh jazykov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 28. decembra (TASR) - Motoristi smerujúci do Vysokých Tatier a okolia veľhôr musia byť obozretní, na cestách sa môžu tvoriť snehové jazyky, na iných miestach zasa znižuje viditeľnosť husté sneženie. Informuje o tom portál Slovenskej správy ciest (SSC) www.zjazdnost.sk.Cestári spresňujú, že snehové jazyky sa lokálne tvoria na cestách v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča. "uvádza SSC na webe.Upozornenie sa týka aj možnej tvorby poľadovice pri nízkych teplotách vzhľadom na vlhký až mokrý povrch vozoviek na celom území SR.Nielen cestárov dnes potrápi aj silný vietor. Do poludnia platí pre celé územie Slovenska s výnimkou juhozápadu výstraha Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) pred nárazovým vetrom, ktorý v horských polohách môže dosiahnuť rýchlosť 90 až 115 km/h, v oblasti Tatier dokonca 115 až 140 km/h. Na východe SR očakávajú meteorológovia ojedinelý výskyt nárazového vetra s rýchlosťou 60 až 80 km/h.V severných okresoch SR je s nárazovým vetrom i tvorbou snehových jazykov a závejov potrebné rátať až do štvrtkového (29.12.) poludnia.