Počet cestujúcich Air Berlin opäť klesol, v júli takmer o štvrtinu

Lietadlo Air Berlin, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Berlín 11. augusta (TASR) - S krízou zápasiaca nemecká letecká spoločnosť Air Berlin opäť zaznamenala prudký pokles počtu cestujúcich. Ako uviedla, za minulý mesiac sa ich počet znížil oproti rovnakému obdobiu minulého roka takmer o štvrtinu.Air Berlin, druhá najväčšia letecká spoločnosť v Nemecku, informovala, že v júli klesol počet prepravených cestujúcich medziročne o 24 %. Od januára do konca júla prepravili aerolínie 14,79 milióna cestujúcich, čo oproti rovnakému obdobiu roka 2016 znamená pokles o 16 %.Pod nepriaznivý vývoj sa do veľkej miery podpísala redukcia počtu lietadiel a trás. Na druhej strane, naďalej klesá aj počet záujemcov o prepravu spoločnosťou Air Berlin. Miera obsadenosti lietadiel klesla za prvých sedem mesiacov tohto roka na 82,4 % z 83,6 % v rovnakom období minulého roka. Zo siedmich mesiacov až v piatich využilo služby aerolínií menej cestujúcich než v rovnakom mesiaci pred rokom, vyššiu mieru obsadenosti zaznamenala spoločnosť len v apríli a júni.Lepšie výsledky zaznamenal Air Berlin v medzimesačnom porovnaní. Ako uviedol hovorca spoločnosti, v medzimesačnom porovnaní zanamenávajú stabilný rast počtu cestujúcich už od februára.Aerolíniám sa finančne dlhodobo nedarí a od roku 2008 zaznamenali len jediný ziskový rok. V minulom roku predstavovala strata 780 miliónov eur a za posledné dva roky to bolo okolo 1,2 miliardy eur. Výsledky za 1. polrok tohto roka zverejní Air Berlin 18. augusta.