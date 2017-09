Počet chrípkových ochorení na východe Slovenska stúpol

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice/Prešov 23. septembra (TASR) – Chorobnosť na akútne respiračné ochorenie (ARO) v Košickom kraji v priebehu tohto týždňa stúpla o 46,7 percenta. Informoval o tom košický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ).V 38. kalendárnom týždni lekári v kraji hlásili celkovo 5205 ochorení. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u detí do päť rokov.Z celkového počtu bolo 169 prípadov chrípky a jej podobných ochorení. Komplikovaný priebeh chorôb bol u 112 osôb, najčastejšie išlo o zápaly prínosových dutín. Tzv. chrípkové prázdniny mali v Košickom kraji v dvoch materských školách, a to v okresoch Košice-okolie a Trebišov.Chorobnosť tento týždeň stúpla aj v Prešovskom kraji. Podľa správy, ktorú zverejnil RÚVZ v Prešove, hlásených bolo 5920 chorých na ARO. Predchádzajúci týždeň ich bolo o takmer polovicu menej. Prípadov chrípky a jej podobných ochorení zaznamenali lekári 390.Aj v tomto kraji bola najviac zasiahnutá veková skupina detí do päť rokov. Hlásené komplikácie boli celkovo u 104 osôb, väčšinou sa to týkalo zápalov prínosových dutín.