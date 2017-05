Počet civilných obetí boja armády s islamistami v meste Mara stúpa

Dym stúpa po leteckej útoku filipínskej armády na úkryty islamistov v meste Marawi na juhu Filipín. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manila 28. mája (TASR) - Na 18 stúpol počet civilistov zabitých v bojoch medzi armádou a islamistami v obliehanom meste Marawi na juhofilipínskom ostrove Mindanao. S odvolaním sa na miestne armádne a policajné zdroje o tom dnes informovala agentúra DPA.Z celkového počtu obetí je osem mužov, ktorí boli s najväčšou pravdepodobnosťou zabití v dnešných skorých ranných hodinách a ich telá hodené do priekopy popri vozovke, len 200 metrov od vojenského kontrolného stanovišťa v Marawi.Okrem toho objavili v sobotu vojaci pri štátnej univerzite telá troch žien, štyroch mužov a jedného dieťaťa. Zostávajúce dve obete boli zamestnanci štátnej nemocnice, ktorú islamistickí militanti obsadili hneď v prvý deň nepokojov.V súvislosti s bojmi medzi vládnymi jednotkami a islamskými militantmi vyhlásil filipínsky prezident Rodrigo Duterte v utorok tento týždeň na ostrove Mindanao stanné právo. Podľa prezidentovho hovorcu by malo na celom území ostrova platiť 60 dní - objavili sa však i špekulácie, že potrvá možno aj celý rok.Ešte v stredu najvyšší filipínsky predstaviteľ pohrozil, že platnosť stanného práva rozšíri na celú krajinu. Tieto úvahy zdôvodnil konštatovaním, že stúpenci džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) sa medzičasom udomácnili aj v strednej časti a na severe Filipín.