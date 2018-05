Počet elektrických vozidiel vo svete vlani vzrástol na 3,1 milióna

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 30. mája (TASR) - Počet elektrických vozidiel na cestách po celom svete v roku 2017 vzrástol na rekordných 3,1 milióna. Ale na to, aby pribúdali rýchlejšie, je potrebný ďalší výskum, politická podpora a stimuly, uviedla Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).Počet elektrických automobilov, a to ako na batérie, tak hybridných osobných a ľahkých úžitkových vozidiel, sa vlani zvýšil medziročne o 57 %, uviedla IEA vo svojej správe. Čína sa podieľala na tomto výsledku 40 %.Výskum a vývoj, politická podpora, investície do infraštruktúry a zvyšovania produkcie vedú k nižším nákladom na batérie a väčšiemu prírastku elektrických vozidiel (EV). No zároveň sú náklady na batérie stále vysoké, čo sa premieta do vysokých cien EV, takže na podporu zavádzania elektromobilov budú potrebné finančné stimuly, ako sú zľavy, daňové úľavy alebo výnimky.uviedla IEA vo svojej správe. Pretrvávajúca podpora a plány politikov a automobiliek zvýšiť počet EV na cestách naznačujú, že ich počet bude ďalej stúpať, dodala agentúra.IEA na základe týchto plánov odhaduje, že do roku 2030 bude po cestách jazdiť 125 miliónov EV. A ich počet by sa mohol vyšplhať až na 220 miliónov v prípade ambicióznejšieho plnenia globálnych cieľov v oblasti klímy a udržateľnosti.Posun k elektromobilom zvýši dopyt po niektorých materiáloch, najmä po kobalte a lítiu, ktoré sa používajú v lítium-iónových batériách. Agentúra odhaduje, že dopyt po kobalte bude v roku 2030 desaťkrát vyšší v porovnaní so súčasným na úrovni 101 kiloton (kt) ročne a pri ambicióznejšej politike by mohol byť 25-krát vyšší a dosiahnuť na 291 kt/rok. A v prípade lítia počíta IEA s nárastom dopytu do roku 2030 na 91 kt ročne pri súčasnej politike a v prípade ambicióznejšieho plnenia cieľov na 263 kt/rok.Doposiaľ mal rastúci počet EV na cestách len obmedzený vplyv na dopyt po elektrickej energii. V roku 2017 sa celkový dopyt po elektrickej energii pre všetky EV odhaduje na 54 terrawathodín, čo je len o niečo viac ako spotreba elektriny v Grécku. Ale vzhľadom na zvyšovanie počtu elektrických vozidiel sa očakáva aj rast dopytu po elektrine, čo bude mať vplyv na kapacitu prenosových a distribučných sietí.