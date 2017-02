Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. februára (TASR) - Počet exekúcií dôchodkov rastie rýchlejšie ako počet dôchodcov. Kým v roku 2014 bol počet exekvovaných dôchodcov 27.986 a zrážky z dôchodku mal každý 48. dôchodca, vlani už bol počet exekvovaných dôchodcov 34.015, teda každý 41. dôchodca. Uviedla to dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi Ľudmila Grauzelová zo Sociálnej poisťovne.Podľa jej slov odchodom do dôchodku dlhy nezanikajú. Dôchodok je príjmom, ktorý nahrádza odmenu za prácu, a teda podlieha exekúcii rovnako ako mzda. Výkonu súdneho rozhodnutia podliehajú všetky druhy dôchodkov s výnimkou vianočného príplatku. Podľa Grauzelovej najčastejšou príčinou exekúcií sú nesplácané pôžičky nebankovým, ale aj bankovým subjektom, mobilným operátorom a podobne. Dôvodom bývajú aj dlhy voči zdravotnej a sociálnej poisťovni vzniknuté ešte za aktívneho pracovného života dôchodcu.Podľa súčasnej legislatívy musí dôchodcovi ostať určitá suma, ktorú nemožno exekvovať. V súčasnosti je to 198,09 eura a za každú ďalšiu vyživovanú osobu 50 % z uvedenej sumy.