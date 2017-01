Počet firemných bankrotov klesol v Nemecku v októbri takmer o pätinu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Veľkoobchodné ceny v Nemecku zrýchlili rast v decembri na 4-ročné maximum

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 13. januára (TASR) - Počet firemných bankrotov v Nemecku zaznamenal v októbri prudký pokles. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sa ich počet znížil takmer o pätinu. Ukázali to dnes zverejnené údaje štatistického úradu Destatis.Nemecké súdy evidovali za mesiac október celkovo 1621 firemných insolvencií. Oproti októbru predchádzajúceho roka to predstavuje pokles o 18,8 %.Celkovo počet firemných bankrotov v Nemecku systematicky klesá. Ako dodal Destatis, až na september 2016 zaznamenali medziročný pokles v každom mesiaci od decembra 2015.Veľkoobchodné ceny v Nemecku vzrástli v decembri najvýraznejším tempom za posledné štyri roky. Ukázali to dnes zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.Veľkoobchodné ceny sa v poslednom mesiaci minulého roka zvýšili medziročne o 2,8 %. To je najvýraznejší rast od októbra 2012, keď ceny vzrástli o 3,1 %. Zároveň to znamená medziročný rast veľkoobchodných cien tretí mesiac po sebe. V predchádzajúcich mesiacoch však bolo tempo rastu omnoho miernejšie, v novembri dosiahlo 0,8 % a v októbri 0,5 %.Medzimesačne sa veľkoobchodné ceny v Nemecku zvýšili o 1,2 %. Aj v tomto prípade sa tempo rastu prudko zrýchlilo, keď v novembri ceny vzrástli len o 0,3 %.Za celý rok 2016 však veľkoobchodné ceny v Nemecku zaznamenali pokles, ktorý dosiahol 1 %.