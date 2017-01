Počet interrupcií v USA je najnižší od roku 1974

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 17. januára (TASR) - Ročný počet interrupcií v Spojených štátoch klesol pod jeden milión, teda na najnižšiu úroveň od roku 1974. Vyplýva to z výsledkov nového komplexného prieskumu organizácie Guttmacher Institute.Organizácia podporujúca práva na interrupciu vo svojej dnešnej správe informovala, že v roku 2014 bolo v USA vykonaných celkovo 926.200 interrupcií.Guttmacher Institute je jediná americká inštitúcia, ktorá sa usiluje zrátať všetky prípady umelého prerušenia tehotenstva v Spojených štátoch.Najnovší obdobný prieskum amerického federálneho Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb totiž neobsahuje údaje zo štátov Kalifornia, Maryland a New Hampshire.Celkový počet interrupcií v roku 2014 bol o 12,5 percent nižší v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom inštitútu Guttmacher z roku 2011. Počet interrupčných zákrokov vtedy dosiahol 1,06 milióna.Uvedený pokles zaznamenali v rámci celých USA. Počet prípadov umelého prerušenia tehotenstva sa v rámci trojročného skúmaného obdobia zvýšil iba v šiestich amerických štátoch.