Počet kandidátov na predsedov a poslancov krajov sa môže meniť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) - Predsedami krajov sa chcelo pôvodne stať 92 kandidátov. O miesto v krajských zastupiteľstvách prejavilo záujem 2902 uchádzačov. Tieto počty už dnes však nesedia, niekoľkí kandidáti už totiž z predvolebného boja vypadli. Odstúpili alebo boli stiahnutí. A to sa môže diať prakticky až do volieb. Presnejšie, najneskôr do 48 hodín pred začatím volieb. TASR to potvrdila zapisovateľka štátnej volebnej komisie Eva Chmelová.Keďže už sú vytlačené hlasovacie lístky, nie je možné zmazať mená kandidátov, ktorí z boja vypadli. Volič sa dozvie o tom, ktorý kandidát sa vzdal, alebo bol odvolaný, vo volebnej miestnosti.upozornila Chmelová.Zaregistrovaných bolo pôvodne 92 kandidátov na predsedov krajov. Najviac ich zaregistrovali v Bratislavskom kraji (18). V Banskobystrickom ich bolo pôvodne 17. Tretí najvyšší počet kandidátov zaregistrovali v Košickom kraji (15), a potom v Prešovskom kraji (12). Deviatich v Žilinskom, ôsmich v Nitrianskom, siedmich v Trenčianskom a šiestich v Trnavskom kraji.O post poslanca v krajskom zastupiteľstve sa pôvodne uchádzalo 2902. Najviac kandidátov zaregistrovali v Prešovskom kraji (501), ďalej v Košickom (469) a Banskobystrickom (385). Nasleduje Žilinský kraj s 377 zaregistrovanými kandidátmi a Bratislavský s 362 uchádzačmi. Menej ako 300 kandidátov zaregistrovali v Nitrianskom kraji (282), Trenčianskom (275) a Trnavskom kraji (251).Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budeme na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz sme volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.